Анализ причин ДТП: ключевые факторы риска

В ходе проведённого исследования были выявлены основные причины, которые чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Этот рейтинг позволяет лучше понять факторы риска и, возможно, поможет в дальнейшем предотвращении трагедий на дорогах.
Интересный факт: большинство смертельных аварий по вышеуказанным причинам происходят с участием обладателей дорогих моделей автомобилей. Это подчёркивает важность внимательного отношения к вождению, независимо от стоимости транспортного средства.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.