Влияние возраста на выбор автомобиля

Как возраст влияет на выбор автомобиля

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Исследования показали, что возраст покупателя является важным фактором при выборе автомобиля. В последние годы покупки автомобилей через интернет становятся всё более популярными, что позволило определить предпочтения мужчин и женщин разных возрастных категорий.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Женщины до 44 лет чаще выбирают автомобили таких брендов, как BMW, Hyundai и KIA. Более зрелые покупательницы отдают предпочтение маркам Skoda, Toyota и Volkswagen.

Молодые мужчины чаще всего покупают BMW, Skoda и KIA, в то время как джентльмены старше 45 лет выбирают Hyundai и Volkswagen.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

