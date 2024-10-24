Влияние возраста на выбор автомобиля

Исследования показали, что возраст покупателя является важным фактором при выборе автомобиля. В последние годы покупки автомобилей через интернет становятся всё более популярными, что позволило определить предпочтения мужчин и женщин разных возрастных категорий.
Женщины до 44 лет чаще выбирают автомобили таких брендов, как BMW, Hyundai и KIA. Более зрелые покупательницы отдают предпочтение маркам Skoda, Toyota и Volkswagen.
Молодые мужчины чаще всего покупают BMW, Skoda и KIA, в то время как джентльмены старше 45 лет выбирают Hyundai и Volkswagen.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.