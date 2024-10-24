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Влияние возраста на выбор автомобиля

Как возраст влияет на выбор автомобиля
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Авто

Исследования показали, что возраст покупателя является важным фактором при выборе автомобиля. В последние годы покупки автомобилей через интернет становятся всё более популярными, что позволило определить предпочтения мужчин и женщин разных возрастных категорий.

Как возраст влияет на выбор автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Женщины до 44 лет чаще выбирают автомобили таких брендов, как BMW, Hyundai и KIA. Более зрелые покупательницы отдают предпочтение маркам Skoda, Toyota и Volkswagen.

Молодые мужчины чаще всего покупают BMW, Skoda и KIA, в то время как джентльмены старше 45 лет выбирают Hyundai и Volkswagen.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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