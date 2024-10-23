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Какие инфекции можно подхватить в салоне автомобиля

Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль
1:11
Авто

Чужой автомобиль может стать настоящим рассадником инфекций, и его салон оказался одним из самых грязных мест. Ведущие исследования показывают, что рулевое колесо является настоящим "магнитом" для бактерий, превзойдя даже сидение общественного туалета по уровню загрязнённости.

Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным, на рулевом колесе обитает около 700 различных видов патогенов. Это означает, что на один квадратный сантиметр приходится 629 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий. Для сравнения: на кнопках лифта обнаруживается 313 КОЕ, а в туалете — всего 172 КОЕ.

Ситуация усугубляется привычкой водителей мыть машины лишь снаружи. По статистике, 12% автовладельцев вообще не чистят салон. На втором месте по загрязнённости находится подстаканник, а также высокое содержание микробов наблюдается на ремне безопасности и дверных ручках.

Попадание бактерий из салона автомобиля может привести к неприятным последствиям: от кожных высыпаний и раздражений до пищевых расстройств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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