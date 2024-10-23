Какие инфекции можно подхватить в салоне автомобиля

Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль

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Чужой автомобиль может стать настоящим рассадником инфекций, и его салон оказался одним из самых грязных мест. Ведущие исследования показывают, что рулевое колесо является настоящим "магнитом" для бактерий, превзойдя даже сидение общественного туалета по уровню загрязнённости.

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Согласно данным, на рулевом колесе обитает около 700 различных видов патогенов. Это означает, что на один квадратный сантиметр приходится 629 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий. Для сравнения: на кнопках лифта обнаруживается 313 КОЕ, а в туалете — всего 172 КОЕ.

Ситуация усугубляется привычкой водителей мыть машины лишь снаружи. По статистике, 12% автовладельцев вообще не чистят салон. На втором месте по загрязнённости находится подстаканник, а также высокое содержание микробов наблюдается на ремне безопасности и дверных ручках.

Попадание бактерий из салона автомобиля может привести к неприятным последствиям: от кожных высыпаний и раздражений до пищевых расстройств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

