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Подготовьте свой автомобиль: советы перед зимним сезоном

2:12
Авто

С наступлением зимнего сезона каждый водитель сталкивается с новыми вызовами. Холод, снег и лед могут существенно сказаться на работе автомобиля, поэтому важно подготовиться к зимним условиям. Вот четыре совета, которые помогут вам безопасно и комфортно передвигаться в холодное время года:

Подготовьте свой автомобиль: советы перед зимним сезоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Замена масла и фильтров

Зимой масло в двигателе должно оставаться жидким при низких температурах, чтобы избежать проблем с запуском. Поэтому рекомендуется заменить масло на зимнее, которое обеспечит надежную смазку даже в сильный холод. Также не забудьте заменить масляный фильтр — это поможет продлить срок службы двигателя.

Проверка и замена аккумулятора

Снижение температуры негативно сказывается на производительности аккумуляторов, поэтому стоит проверить его состояние. Если ваш аккумулятор уже несколько лет на службе, подумайте о его замене. Новый аккумулятор обеспечит надежный холодный пуск и уменьшит риск неполадок в морозы.

Обновление тормозной системы

Безопасность в зимний период — приоритет номер один. Убедитесь, что тормозные колодки и диски находятся в хорошем состоянии. Рекомендуется прокачать тормоза и проверить уровень тормозной жидкости. Это поможет избежать неожиданных ситуаций на скользкой дорожной поверхности.

Проверка шин

Шины — это единственная точка контакта вашего автомобиля с дорогой, особенно в зимних условиях. Убедитесь, что у вас установлены зимние шины, которые обеспечивают хорошее сцепление. Проверьте давление в шинах и их протектор — его глубина должна быть не менее 4 мм для обеспечения безопасности на снегу и льду.

Подготовка автомобиля к зиме — это не только забота о собственном комфорте, но и о безопасности на дороге. Уделите время на проверку и замену важных элементов вашего автомобиля, и вы сможете избежать многих неприятностей в холодное время года. Заботьтесь о своем автомобиле, и он ответит вам надежностью и безопасностью на дорогах!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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