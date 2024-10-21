Привилегии на дороге: кого не остановит полиция и почему

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Современные автовладельцы не любят, когда их останавливают сотрудники полиции для проверки, но есть определенные категории транспортных средств (ТС), которые обладают привилегиями и не подлежат обычным процедурам остановки. Представитель ГАИ рассказал, кто входит в этот список.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Автомобили с синими проблесковыми маячками

В первую очередь, иммунитетом обладают автомобили, оснащенные синими проблесковыми маячками. Такие машины могут не строго следовать дорожной разметке и знакам. Если на них включен также звуковой сигнал, это дает им преимущество на дороге — другие водители обязаны уступить дорогу, снизив скорость или остановившись. Обгон таких автомобилей строго запрещен. Исключением могут быть случаи, когда водитель или пассажир машины с проблесковыми маячками подозреваются в совершении преступления.

Военный транспорт и машины с привилегированными лицами

Еще одна категория — военные транспортные средства с черными номерными знаками и белыми символами. Полицейские могут их остановить, но не имеют права выписывать протокол. Это также касается судей и прокуроров — выписывать штрафы им запрещено, но сотрудник обязан составить докладную записку, которая будет направлена в прокуратуру.

К привилегированным категориям относятся также кандидаты на должность президента РФ, депутаты и председатели избирательной комиссии. Их также могут остановить для проверки, но наложение штрафов не предусмотрено. Вместо этого составляется докладная записка о нарушении, если оно произошло. При этом для этих лиц наказание может быть гораздо строже, чем обычный штраф, так как оно связано с риском потери должности и карьеры.

Уточнения

Поли́ция (фр. Police, от др.-греч. ἡ πολιτεία — государство, город) — управление по охране общественного порядка. Характер должностных обязанностей различен в разных странах. Наиболее характерной функцией является предупреждение (предотвращение), пресечение, выявление и раскрытие преступлений и других правонарушений. На полицию могут также возлагаться задачи охраны различных объектов, непосредственного поддержания порядка в общественных местах, регулирования дорожного движения, предупреждения аварийности, осуществления административного контроля и надзора в различных сферах деятельности, исполнения решений других государственных органов и так далее.

