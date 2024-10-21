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Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу

3:16
Авто

Каждый автомобилист мечтает, чтобы его машина служила долго и без проблем. Однако не все знают, что городское движение с плотным трафиком может негативно сказываться на состоянии двигателя. Это связано с частой работой мотора на холостом ходу, что вызывает множество споров среди водителей. На уходящей неделе опытный моторист поделился своим мнением о том, как долго двигатель может работать в таком режиме без вреда.

Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу
Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, CC BY-SA 3.0

Холостой ход и его влияние на двигатель
Холостой ход — это работа двигателя, когда автомобиль стоит на месте. Одним из распространенных мифов является мнение, что при частой работе на холостом ходу двигатель изнашивается быстрее из-за плохой смазки поршневой группы, особенно на современных авто. Это якобы приводит к появлению задиров на цилиндрах и преждевременному износу деталей, что требует раннего капитального ремонта. Однако эксперт утверждает, что это всего лишь миф.

По его словам, инженеры учитывают нагрузки и условия эксплуатации автомобилей в городском трафике при разработке двигателей. Даже на холостом ходу маслонасос поддерживает необходимое давление, обеспечивая смазку всех узлов. Более того, в некоторых ситуациях работа на холостом ходу может быть даже безопасной, поскольку нагрузка на компоненты минимальна.

Правильный уход за двигателем
Несмотря на это, эксперт предупреждает, что для долговечной работы двигателя важно соблюдать регламент технического обслуживания. В некоторых случаях процедуры следует проводить даже чаще, чем указано производителем. Например, современные двигатели имеют небольшой объем картера, а рядом расположена выхлопная труба, что приводит к нагреву моторного масла. Поэтому масло рекомендуется менять не по пробегу, а по моточасам, особенно если машина часто простаивает в пробках.

Рекомендации по замене масла
Современные синтетические масла сохраняют свои свойства в течение 250-300 моточасов. В условиях городского движения это соответствует примерно 9 000 километрам пробега при средней скорости 30 км/ч. Однако автомобилистам, которые часто стоят в пробках, лучше менять масло через 7-8 тысяч километров. Такую практику активно используют водители такси, чьи машины могут проезжать до 500 тысяч километров пробега благодаря правильному уходу.

Распространенные мифы о моторном масле
С моторным маслом связано множество мифов. Например, некоторые считают, что если машина редко используется, масло можно менять реже. Однако окислительные процессы в масле происходят независимо от эксплуатации. Также существует миф о том, что нельзя смешивать масла разных производителей, но это не так критично при доливке. Кроме того, внешний вид масла — его темный оттенок или запах — не является главным критерием замены, поскольку продукты сгорания естественным образом попадают в смазку.

Уточнения

Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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