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ТО перед зимним сезоном: обязательные процедуры для автомобиля

1:22
Авто

Перед наступлением зимнего сезона важно провести техническое обслуживание автомобиля, советует автоэксперт Максим Ракитин. Он рассказал о признаках неготовности машины к зиме и дал рекомендации по подготовке.

ТО перед зимним сезоном: обязательные процедуры для автомобиля
Фото: freepik.com by standret, PDM

Сезонные покрышки
Первым и обязательным условием готовности к зиме являются сезонные шины. В зимний период использования летних покрышек не допускается, поэтому важно заранее заменить резину на подходящую для холодных условий.

Жидкость для стеклоомывателя
Кроме того, нужно залить незамерзающую жидкость для стеклоомывателя, чтобы избежать проблем с замерзанием в холодное время. Классическая "незамерзайка" должна справляться со своей задачей даже при сильных морозах.

Техническое обслуживание
Эксперт подчеркнул, что перед зимним сезоном автомобиль необходимо подвергнуть техническому обслуживанию. Особенно важно проверить тормозную систему, которая должна работать без сбоев в сложных зимних условиях.

Дворники и фары
Ракитин также рекомендовал заменить дворники на новые, чтобы они справлялись с очисткой стекла даже при обильных осадках. Не менее важно правильно настроить фары, чтобы они обеспечивали хорошую видимость на дороге в темное время суток и при плохих погодных условиях.

Уточнения

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (техническое обслуживание), а также по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ремонт).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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