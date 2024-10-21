Покрышки из Китая стали выбором большинства россиян: причины и тренды

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Согласно исследованию автомобильного маркетплейса FRESH, более половины россиян (54%) предпочитают покупать покрышки китайского производства. Ещё 36% выбирают отечественные бренды, включая те, что выпускают продукцию на предприятиях, ранее принадлежавших зарубежным компаниям. Лишь 10% автолюбителей остаются верны известным иностранным маркам, официально покинувшим российский рынок.

Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, PDM

Результаты исследования также показали, что 32% владельцев автомобилей готовы рассматривать предложения от неизвестных брендов, если это позволит сэкономить. При этом разница в цене должна составлять не менее 25%, чтобы выбор в пользу менее известных марок был оправдан.

Половина опрошенных (53%) отметили, что важным аргументом при покупке шин может стать расширенная гарантия, включающая ремонт или замену повреждённых покрышек за счёт производителя. Также они готовы рассмотреть предложения с бесплатным шиномонтажем или комбинацией этих услуг.

Значительная часть респондентов (68%) предпочитает шипованную зимнюю резину, считая её более надёжной на скользкой дороге. Те, кто выбирает нешипованную резину, отмечают её более тихую работу и лучшую управляемость на сухом асфальте.

Тем не менее, 43% признались, что часто не успевают заменить шины до того, как температура опустится ниже +5 градусов, в то время как 57% успевают переобуться вовремя. Большинство россиян считают, что срок службы зимних шин составляет от 7 до 8 лет, а летних — от 5 до 6 лет.

Кроме того, 82% опрошенных заявили, что не обращают внимания на год выпуска шин, если протектор в хорошем состоянии и нет проблем с балансировкой. Однако эксперты предупреждают, что через 8-10 лет после производства состав резины меняется, что может негативно сказаться на её эксплуатационных характеристиках, включая тормозной путь.

Уточнения

Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.

Основными отличиями данных шин являются специфические свойства резины и рисунка протектора. Резиновые смеси разработаны таким образом, что при низких температурах шина сохраняет свою эластичность, а значит, гарантирует лучшее сцепление и сокращённый тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях. Что же касается рисунка протектора зимней шины, то он отличается высокой плотностью нарезки ламелей (повышенной ламелизацией). Все вышеперечисленные особенности позволяют обеспечить лучшую управляемость и эффективное торможение.



