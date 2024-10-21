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Плюсы и минусы картриджных масляных фильтров: мнение экспертов

1:10
Авто

Китайские и другие зарубежные автопроизводители всё чаще переходят на использование масляных фильтров в виде картриджей вместо традиционных металлических "стаканчиков". Это связано с экологическими соображениями, пояснил автоэксперт Алексей Ревин.

По словам эксперта, масляные фильтры, у которых заменяется только фильтрующий элемент, безопаснее для окружающей среды. В процессе утилизации отходами становятся лишь картонный фильтрующий материал и несколько уплотнительных резиновых колец, что гораздо проще для переработки. В случае с неразборными фильтрами приходится иметь дело с комбинацией материалов, таких как картон, резина и сталь, которые необходимо разделять при утилизации.

Помимо экологичности, у такого решения есть и другие преимущества. Перепускной клапан и устройство, предотвращающее слив масла из фильтра при стоянке, интегрированы в силовой агрегат автомобиля, что увеличивает их надежность и долговечность. Однако стоит отметить, что замена фильтрующего элемента может занять больше времени и требует аккуратности при установке.

Уточнения

Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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