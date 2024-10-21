Аукцион в Башкирии: автомобили должников уходят с молотка

В ноябре 2024 года в Башкирии состоится аукцион, на котором будут распродаваться автомобили, принадлежащие должникам. В торгах могут принять участие все желающие, подав заявку в установленные сроки.
Среди автомобилей, выставленных на продажу, значатся следующие лоты:
До 11 ноября можно подать заявки на покупку:
Chevrolet Lacetti 2007 года — стартовая цена 295 800 рублей
Geely Emgrand 2014 года — стартовая цена 283 000 рублей
Hyundai Santa Fe 2008 года — стартовая цена 890 000 рублей
"Лада Нива" 2019 года — стартовая цена 640 000 рублей
Skoda Octavia Tour 2008 года — стартовая цена 178 500 рублей
Toyota Camry 2010 года — стартовая цена 835 500 рублей
Renault Arkana 2021 года — стартовая цена 1 760 000 рублей
Geely Coolray 2021 года — стартовая цена 1 350 000 рублей
Datsun on-DO 2019 года — стартовая цена 552 500 рублей
До 4 ноября открыт прием заявок на следующие автомобили:
Skoda Octavia 2018 года — стартовая цена 887 900 рублей
Kia Rio 2014 года — стартовая цена 810 000 рублей
"Лада Веста" 2019 года — стартовая цена 800 000 рублей
Mercedes-Benz ML350 2007 года — стартовая цена 1 080 000 рублей
"ВАЗ 21104" 2006 года — стартовая цена 40 000 рублей
Toyota Hiace 2016 года — стартовая цена 2 548 000 рублей
Kia Picanto 2014 года — стартовая цена 670 000 рублей
Volkswagen Jetta 2008 года — стартовая цена 425 000 рублей
Таким образом, желающие приобрести автомобиль могут найти множество интересных предложений, начиная от бюджетных отечественных моделей и заканчивая премиальными иномарками.
Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями. В процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом случае объект приобретается победителем аукциона.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.