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Аукцион в Башкирии: автомобили должников уходят с молотка

2:45
Авто

В ноябре 2024 года в Башкирии состоится аукцион, на котором будут распродаваться автомобили, принадлежащие должникам. В торгах могут принять участие все желающие, подав заявку в установленные сроки.

Аукцион в Башкирии: автомобили должников уходят с молотка
Фото: The Blue Diamond Gallery is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Среди автомобилей, выставленных на продажу, значатся следующие лоты:

До 11 ноября можно подать заявки на покупку:

Chevrolet Lacetti 2007 года — стартовая цена 295 800 рублей
Geely Emgrand 2014 года — стартовая цена 283 000 рублей
Hyundai Santa Fe 2008 года — стартовая цена 890 000 рублей
"Лада Нива" 2019 года — стартовая цена 640 000 рублей
Skoda Octavia Tour 2008 года — стартовая цена 178 500 рублей
Toyota Camry 2010 года — стартовая цена 835 500 рублей
Renault Arkana 2021 года — стартовая цена 1 760 000 рублей
Geely Coolray 2021 года — стартовая цена 1 350 000 рублей
Datsun on-DO 2019 года — стартовая цена 552 500 рублей


До 4 ноября открыт прием заявок на следующие автомобили:

Skoda Octavia 2018 года — стартовая цена 887 900 рублей
Kia Rio 2014 года — стартовая цена 810 000 рублей
"Лада Веста" 2019 года — стартовая цена 800 000 рублей
Mercedes-Benz ML350 2007 года — стартовая цена 1 080 000 рублей
"ВАЗ 21104" 2006 года — стартовая цена 40 000 рублей
Toyota Hiace 2016 года — стартовая цена 2 548 000 рублей
Kia Picanto 2014 года — стартовая цена 670 000 рублей
Volkswagen Jetta 2008 года — стартовая цена 425 000 рублей

Таким образом, желающие приобрести автомобиль могут найти множество интересных предложений, начиная от бюджетных отечественных моделей и заканчивая премиальными иномарками.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями. В процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом случае объект приобретается победителем аукциона.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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