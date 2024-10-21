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Китайские авто на российском рынке: улучшение качества или отсутствие альтернатив

2:04
Авто

В ходе форума "CarX — 2024" автоэксперты  представили результаты опроса, проведенного в сентябре 2024 года. Более 1000 автовладельцев приняли участие в исследовании, одной из тем которого стало отношение россиян к китайским автомобилям.

Китайские авто на российском рынке: улучшение качества или отсутствие альтернатив
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Результаты опроса показали, что мнение о китайских машинах не столь однозначно, как считают многие. Несмотря на распространенное мнение, что китайские авто покупают в России лишь из-за отсутствия альтернатив, исследование выявило другие причины. 65,3% опрошенных владельцев китайских машин отметили, что их отношение улучшилось, потому что сами автомобили стали лучше. Лишь 15,3% признались, что выбрали китайский автомобиль из-за недостатка других вариантов на рынке.

Некоторые респонденты (8,5%) отметили, что цена китайских авто перестала соответствовать качеству, что повлияло на их восприятие. 8% участников не изменили своего мнения: 5,7% из них всегда положительно относились к китайским машинам, а 2,3% — отрицательно.

Владельцы автомобилей других брендов показали немного другую картину. 26,6% респондентов сохранили негативное отношение к китайским авто, а 26,1% выразили сожаление из-за того, что на рынке стало слишком много китайских моделей, считая их альтернативой недостаточной.

Тем не менее, почти четверть (24,2%) из этой группы признала, что качество китайских автомобилей улучшилось. Каждый пятый (19,6%) считает, что их цена не соответствует качеству, а 0,7% сообщили, что у них всегда были негативные эмоции к китайским маркам.

Уточнения

Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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