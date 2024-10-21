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Вандалы повредили авто: как получить компенсацию за ущерб

1:20
Авто

Автомобили, припаркованные во дворах или на открытых стоянках, нередко становятся жертвами вандалов или хулиганов. В таких случаях многие водители не знают, как правильно действовать. Юрист Илья Русяев рассказал, какие шаги нужно предпринять, если ваш автомобиль подвергся актам вандализма.

Вандалы повредили авто: как получить компенсацию за ущерб
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

С его слов, ситуация требует грамотного и оперативного реагирования для защиты своих прав и имущества. Первым делом необходимо обратиться в полицию, чтобы они зафиксировали факт повреждений и составили протокол. Важно также сделать фотографии или видеозапись всех повреждений, чтобы зафиксировать их для дальнейших разбирательств.

Если автомобиль застрахован по каско, нужно обязательно сообщить о происшествии в страховую компанию и следовать их инструкциям. Это поможет ускорить процесс получения компенсации за нанесённый ущерб.

В случае, если в ходе расследования будет установлен виновный, ему можно направить письменную претензию с требованием возместить стоимость всех повреждений. Если виновник откажется добровольно компенсировать ущерб, пострадавший имеет право подать иск в суд, чтобы получить возмещение через судебное разбирательство, подытожил Илья Русяев.

Уточнения

Вандали́зм — одна из форм деструктивного (разрушительного) девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства, культуры. «Ларусс» обращает внимание на то, что «Вандализм — состояние духа, заставляющее разрушать красивые вещи, в частности, произведения искусства».
Английские источники обращают внимание на правовой аспект вандализма: «Вандализм — преднамеренное разрушение или повреждение частной либо общественной собственности».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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