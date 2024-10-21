ВАЗ-2106 1992 года в идеале: капсула времени за 1,2 млн рублей

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В Москве выставили на продажу уникальную модель ВАЗ-2106, которая проехала менее 2,5 тысячи километров за 32 года. Этот автомобиль, выпущенный в 1992 году, сохранился в идеальном состоянии и представлен на сайте бесплатных объявлений.

Фото: wikimedia by Jan-Erik Finnberg, CC BY 2.0

Модель относится к упрощенной версии с двигателем объемом 1294 см³ и позиционировалась как самая бюджетная модель АвтоВАЗа после распада СССР. Владелец оценил "шестёрку" в 1,2 миллиона рублей и отметил, что автомобиль не подвергался реставрации. Несмотря на годы, внешних повреждений и следов эксплуатации у машины нет, включая компоненты подвески, выпускной тракт и хромированные детали — коррозия отсутствует.

Автор объявления подчеркнул, что торг не уместен, но машина может пройти любые проверки. У этой модели ВАЗ-21063 сохранились характерные хромированные элементы, которые в те годы были редкостью из-за сложностей производства. Салон выполнен в типичном для того времени стиле: серая ткань, черный пластик и вставки под дерево.

Под капотом установлен 1,3-литровый карбюраторный двигатель ВАЗ-21011 мощностью 69 л. с. и 99 Нм, передающий тягу на заднюю ось через 4-ступенчатую механическую коробку передач. Хотя модель выпускалась в непростое для завода время, этот экземпляр сохранил все свои аутентичные детали и стал настоящей капсулой времени.

Уточнения

ВАЗ-2106 «Жигули» — советский и российский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа седан, являющийся модернизацией ВАЗ-2103 и выпускавшийся Волжским автомобильным заводом с 1976 по 2001 год. В 1998 году производство было частично перенесено на предприятие «Рослада» в Сызрани (последний из выпущенных в Тольятти ВАЗ-2106 был собран 28 декабря 2001), в 2001 году — на Анто-Рус в Херсоне (Украина), а в 2000 году — на завод «ИжАвто» в Ижевске, где и продолжалось вплоть до снятия модели с конвейера в 2006 году. Один из самых массовых и популярных автомобилей в истории СССР, России и СНГ — всего произведено и собрано на разных заводах свыше 4,3 млн штук.



