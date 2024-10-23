Привычки водителей, ухудшающие состояние автомобилей

Наиболее распространённые привычки водителей, способные сократить срок службы автомобиля. Ошибки в уходе за автомобилем допускают не только новички, но и опытные водители.
Во-первых, важно заправлять автомобиль только тем топливом, которое рекомендуют производители. Например, замена АИ-95 на АИ-92 может привести к тому, что воспламенение топлива произойдёт значительно раньше, чем закроются клапаны. Это создаёт высокий риск образования нагара, что может быстро износить детали двигателя.
Во-вторых, объезжать плохие дороги на высокой скорости нельзя, так как это увеличивает нагрузку на шины, поворотные кулаки и диски, что в конечном итоге может привести к их повреждению.
В-третьих, регулярная мойка автомобиля необходима для минимизации риска развития коррозии, однако многие автолюбители пренебрегают этим важным аспектом ухода.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.