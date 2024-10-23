Привычки водителей, ухудшающие состояние автомобилей

Узнайте, что может сократить срок службы вашей машины

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Наиболее распространённые привычки водителей, способные сократить срок службы автомобиля. Ошибки в уходе за автомобилем допускают не только новички, но и опытные водители.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Во-первых, важно заправлять автомобиль только тем топливом, которое рекомендуют производители. Например, замена АИ-95 на АИ-92 может привести к тому, что воспламенение топлива произойдёт значительно раньше, чем закроются клапаны. Это создаёт высокий риск образования нагара, что может быстро износить детали двигателя.

Во-вторых, объезжать плохие дороги на высокой скорости нельзя, так как это увеличивает нагрузку на шины, поворотные кулаки и диски, что в конечном итоге может привести к их повреждению.

В-третьих, регулярная мойка автомобиля необходима для минимизации риска развития коррозии, однако многие автолюбители пренебрегают этим важным аспектом ухода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

