Как не стать жертвой обмана в автосервисе

Каждый владелец автомобиля рано или поздно оказывается перед необходимостью обратиться в автосервис. К сожалению, многие из нас сталкиваются с недобросовестными механиками, которые пытаются нажиться на каждом клиенте.
Чтобы не стать жертвой обмана в автосервисе, следуйте этим простым рекомендациям:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.