Как звуки автомобиля могут предвещать поломку

Опасные звуки: как распознать неисправность автомобиля

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Внимание водителей: неожиданные звуки в автомобиле могут предвещать серьёзные проблемы и стать причиной аварии. Рассмотрим несколько звуков, которые стоит внимательно слушать.

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Первым звуком, на который стоит обратить внимание, является электрический писк. Этот звук слышен при повороте ключа в замке зажигания и может указывать на значительные неполадки в электрической системе автомобиля.

Вторым тревожным сигналом является шипящий звук из-под капота. Если этот звук сопровождается лёгким паром и образованием луж антифриза, то, вероятно, проблема заключается в патрубке или радиаторе. Не откладывайте визит на СТО, чтобы избежать более серьёзных поломок.

Третий звук, требующий внимания, — это шипение из проколотого колеса. В такой ситуации происходит нарушение герметичности стоек подвески, что может привести к неожиданному падению автомобиля на колёса в самый неподходящий момент.

Если вы живёте в городе с плохими дорогами, следите за состоянием ступичного подшипника. Если он начал свистеть, немедленно отправьте автомобиль на СТО, чтобы предотвратить возможную аварию.

Наконец, гудящий мост — это звук, знакомый владельцам внедорожников. Игнорировать его не следует, так как он может сигнализировать о серьёзных проблемах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

