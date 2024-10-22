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Неверные советы по экономии бензина

Мифы о расходе бензина, которые стоит забыть
1:13
Авто

Автолюбители часто стремятся сэкономить на топливе, но в большинстве случаев эти попытки приводят к ещё большим расходам. Рассмотрим некоторые распространённые мифы о том, как можно снизить расход бензина.

Мифы о расходе бензина, которые стоит забыть
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Первое заблуждение касается механической коробки передач. Многие считают, что она помогает экономить топливо. Однако это верно лишь для устаревших автоматических коробок передач. Современные "автоматы" гораздо более технологичны и экономичны, чем их предшественники.

Ещё одно популярное мнение — использование топлива с повышенным октановым числом. На самом деле, этот параметр зависит от конструкции двигателя и не всегда приводит к экономии. Попытки использовать не подходящее топливо могут закончиться ремонтом двигателя, что лишь увеличит расходы.

Наконец, существует мнение, что выключение кондиционера и открытие окон помогает сократить расход бензина. На практике это решение оказывается неэффективным, так как аэродинамические потери при открытых окнах могут свести на нет любые потенциальные выгоды от отключённого кондиционера.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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