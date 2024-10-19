Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению

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Двигатель автомобиля — важнейший агрегат, от состояния которого зависят надежность, долговечность и эффективность работы всего транспортного средства. К сожалению, многие автовладельцы допускают распространенные ошибки в эксплуатации двигателя, которые приводят к его преждевременному износу и выходу из строя. Рассмотрим три основные ошибки, разрушающие моторы автомобилей.

Фото: Wikipedia by Tabercil, CC BY-SA 2.0

1. Несвоевременная замена масла

Моторное масло является "кровью" двигателя, выполняя важнейшие функции по смазке, охлаждению и очистке его деталей. Со временем масло стареет, загрязняется и теряет свои свойства, что неминуемо ведет к повышенному износу деталей.

Автопроизводители рекомендуют менять масло через каждые 7-10 тысяч километров пробега. Однако многие автовладельцы игнорируют эти рекомендации и меняют масло только тогда, когда появляются явные признаки его ухудшения. Такая экономия на обслуживании приводит к стремительному разрушению двигателя.

2. Эксплуатация двигателя на низких оборотах

Манера езды с частыми остановками и преобладанием движения на низких оборотах также наносит вред двигателю. В этом режиме масло не успевает полностью смазывать все трущиеся детали, что ускоряет их изнашивание.

Кроме того, при малых нагрузках двигатель не успевает прогреваться до оптимальной температуры, и конденсат, образующийся в картере, не успевает испаряться. Это способствует ускоренной коррозии деталей и преждевременному выходу двигателя из строя.

3. Нарушение режима прогрева двигателя

Многие автомобилисты спешат тронуться в путь сразу после запуска холодного двигателя. Это грубейшая ошибка, которая наносит серьезный урон мотору.

Прогрев двигателя необходим для того, чтобы масло успело распределиться по всем трущимся поверхностям и обеспечить достаточную смазку. Резкое движение на холодном двигателе, когда масло еще не прогрелось, чревато повышенным износом и заклиниванием деталей.

Специалисты рекомендуют прогревать двигатель в течение 2-5 минут перед началом движения, в зависимости от температуры окружающей среды.

Строгое соблюдение рекомендаций по замене моторного масла, поддержанию оптимальных оборотов двигателя и его прогреву позволит значительно продлить срок службы мотора вашего автомобиля. Будьте внимательны к техническому состоянию своего транспортного средства!