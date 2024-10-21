Эксперты рассказали, какие авто не пользуются спросом на вторичке

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На вторичном рынке автомобилей востребованность машин зависит от множества факторов, включая репутацию бренда, оснащение и надежность. Эксперты портала NJCAR.RU отмечают, что некоторые модели всегда вызывают затруднения при перепродаже, независимо от изменения тенденций.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Одной из главных причин низкого спроса на некоторые автомобили является наличие ненадежных трансмиссий или двигателей. Например, Nissan Qashqai с вариатором и 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л.с. продается плохо из-за недоверия российских водителей к вариаторам и малолитражным двигателям. Эти агрегаты воспринимаются как дорогие в ремонте и ненадежные в эксплуатации.

Другие примеры включают кроссоверы Suzuki Grand Vitara с механической коробкой передач. В то время как модели с автоматической трансмиссией расходятся быстрее, автомобили с МКПП менее популярны, что затрудняет их перепродажу.

Премиум-кроссоверы, такие как Mercedes-Benz GL-Class, также испытывают проблемы на вторичном рынке. Состоятельные покупатели предпочитают новые авто, а массовый потребитель не готов платить высокие цены за автомобили с пробегом.

К числу неликвидных авто на вторичном рынке относятся также Volkswagen Tiguan первого поколения с 1,4-литровым мотором TSI и роботизированной коробкой передач DSG, а также Skoda Yeti с аналогичными агрегатами. Ford Fiesta с "роботом" PowerShift также практически не востребована.

Некоторые модели, несмотря на мощные двигатели, вызывают опасения у покупателей. Например, 4,4-литровый битурбированный мотор N63 на BMW X6 известен своей ненадежностью, что делает такие автомобили малопривлекательными. Аналогичная ситуация складывается с седанами Volvo S80 с объемом двигателя 3,0-4,4 литра — они также считаются неликвидными.

Интересно, что даже автомобили на одной платформе могут иметь разную востребованность. Например, Mitsubishi Outlander пользуется спросом, тогда как его аналог Peugeot 4007 почти не привлекает внимания. То же самое можно сказать о Renault Duster, который гораздо популярнее, чем его "брат" Nissan Terrano.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

