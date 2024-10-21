10 главных ошибок, которые допускают все водители

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Многие водители удивляются, когда их автомобиль внезапно выходит из строя. Однако причины поломок зачастую кроются в самом отношении к техническому состоянию машины. Эксперт портала njcar.ru назвал 10 основных ошибок, которые совершают почти все автовладельцы, и из-за которых им приходится нести серьезные затраты на ремонт.

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Первая ошибка, которая становится особенно актуальной осенью и зимой — отказ от прогрева двигателя. Хотя в интернете можно найти советы о том, что современные двигатели не требуют прогрева, на практике 3-5 минут прогрева перед поездкой остаются важным условием для нормальной работы двигателя. После этого также рекомендуется избегать резких ускорений до достижения оптимальной температуры.

Такие же рекомендации действуют и для автоматической коробки передач: даже если двигатель прогрет, резкий старт может привести к поломкам. Рекомендуется начать движение плавно, давая коробке передач прогреться.

Еще одна распространенная ошибка — игнорирование замены масла в автоматической коробке передач. Оптимальный интервал замены трансмиссионной жидкости — каждые 50 тысяч километров или раз в три года. То же самое касается антифриза: его нужно менять, так как он теряет свои свойства, что может привести к коррозии системы охлаждения.

Многие забывают очищать радиатор от грязи, что также может привести к перегреву двигателя. Игнорирование состояния кондиционера, в частности уровня хладагента, может вызвать поломку компрессора, что дорого обойдется владельцу.

Не менее важной является замена тормозной жидкости, которая впитывает влагу и может привести к снижению эффективности торможения. Недостаточное давление в шинах и несвоевременная проверка "сход-развала" также негативно влияют на износ покрышек и управляемость автомобиля.

Наконец, автовладельцы редко контролируют состояние таких важных узлов, как ступичные подшипники, рулевая рейка и амортизаторы. Их неисправность повышает риск потери управления и ускоряет износ подвески.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur - "истопник", ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

