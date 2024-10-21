7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе

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Владельцы подержанных автомобилей нередко сталкиваются с отказом в ремонте на станциях технического обслуживания (СТО). Причиной тому зачастую становится экономическая нерентабельность некоторых типов ремонта, из-за чего мастера либо отказываются от работы, либо предлагают полную замену узла, либо существенно завышают стоимость услуг. Это связано с временными затратами и необходимостью большого количества запасных частей.

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Современная система оплаты труда на СТО строится на основе нормочасов, что делает механиков менее заинтересованными в выполнении мелких, "грязных" и трудоемких задач. Например, смазочные работы на автомобилях с рамной конструкцией, таких как Toyota Fortuner, считаются невыгодными, несмотря на их невысокую стоимость для клиента. Мастера просто не хотят тратить время на такие процедуры.

Также популярной проблемой для СТО является ремонт светодиодной оптики. Мастера предпочитают предлагать клиентам замену всей фары, хотя на самом деле блок управления LED-фарами подлежит ремонту — достаточно заменить неисправные компоненты. Стоимость новых фар для автомобилей премиум-класса, таких как BMW или Mercedes-Benz, может доходить до 200 тысяч рублей, тогда как восстановление обойдется всего в 5-7 тысяч рублей.

Ремонт привода ГРМ на старых премиальных автомобилях вызывает аналогичные трудности: работа требует демонтажа множества узлов и деталей, что увеличивает временные затраты. То же касается неисправностей электропроводки и электронных систем, которые требуют сложной диагностики.

Кроме того, мастера на СТО часто отказываются от работы с редкими автомобилями, такими как Volkswagen Phaeton или Mazda RX-8 с роторным двигателем, из-за сложности и низкой рентабельности их ремонта.