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Сколько промилле допустимо у водителя после изменения законодательства

1:30
Авто

В прошлом году правила, касающиеся допустимого уровня алкоголя у водителей, претерпели значительные изменения. Однако многие автомобилисты до сих пор не знают об этих нововведениях. Например, инспектор ДПС теперь имеет право направить водителя на медицинское освидетельствование, даже если алкотестер не показывает наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это может произойти, если поведение водителя вызывает сомнения у сотрудника ДПС.

Сколько промилле допустимо у водителя после изменения законодательства
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Согласно правилам, состояние алкогольного опьянения считается подтвержденным, если концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 миллиграмма на литр, что эквивалентно 0,35 промилле в крови.

Для водителя среднего веса (около 80-90 кг) такая степень опьянения может быть достигнута после употребления 50 граммов водки или коньяка, 200 граммов вина или полулитровой бутылки пива спустя час после употребления.

Изменения в законодательстве позволяют полицейским требовать медицинское освидетельствование даже при отсутствии явных показаний прибора, если поведение водителя вызывает подозрения. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и предотвращение потенциальных правонарушений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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