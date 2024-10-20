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У кого будет преимущество при встречном разъезде на узкой дороге

1:30
Авто

Водители нередко сталкиваются с проблемами на дорогах, когда участок резко сужается или появляется преграда, особенно на склонах. В таких ситуациях важно знать, кто должен уступить дорогу, чтобы избежать конфликтов.

У кого будет преимущество при встречном разъезде на узкой дороге
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По правилам дорожного движения, при возникновении затруднений на проезжей части обязан уступить тот водитель, на чьей полосе появилось препятствие. Это может быть, например, куча мусора, припаркованный автомобиль или другие преграды.

В случае узких участков дороги часто можно увидеть знаки 2.6 "Преимущество встречного движения", где красная стрелка указывает на необходимость уступить дорогу встречному транспорту, и знаки 2.7 "Преимущество перед встречным движением", где белая стрелка указывает на приоритет движения.

Если дорога узкая и находится на склоне, а регулировка знаками отсутствует, на помощь приходят знаки 1.13 "Крутой спуск" и 1.14 "Крутой подъем". В таких условиях водителю, который спускается, следует уступить дорогу поднимающемуся транспортному средству, как это указано в пункте 11.7 ПДД.

В тех случаях, когда разметка стерта, а знаки отсутствуют, все решения о разъезде остаются на усмотрение водителей. В подобных ситуациях важно проявлять вежливость и уважение друг к другу на дороге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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