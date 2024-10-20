В ГАИ объяснили, как сделать, чтобы ваше парковочное место во дворе никто не занимал

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Вопрос парковки во дворах жилых домов часто становится причиной конфликтов, которые иногда перерастают в порчу имущества — от проколотых шин до царапин на автомобилях. Несмотря на это, мест для парковки не хватает, и многие автовладельцы прибегают к хитроумным, но незаконным способам удержания парковочных мест, например, устанавливая конусы, блокираторы или оставляя вторую машину для занятости пространства.

Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов, CC BY 3.0

Эти действия нарушают статью 19.1 КоАП РФ, касающуюся самоуправства, и даже если автовладелец расчистил или заасфальтировал место, оно по закону остается частью общего пользования. Решением в таких ситуациях может стать обращение к участковому или в управляющую компанию, которые обязаны принять меры.

Однако Верховный суд РФ недавно вынес решение, согласно которому никто не может ограничить доступ к парковке во дворе собственнику квартиры, даже если во дворе установлен шлагбаум, а места распределены между жильцами. Согласно Жилищному кодексу РФ, каждый владелец квартиры имеет право на доступ к общему имуществу, включая дворовые парковки.

Единственным законным способом закрепить за собой парковочное место остается организация общего собрания собственников квартир и голосование за создание организованной парковки. В ряде случаев достаточно разметить места, что иногда увеличивает их количество на 5-10 единиц. Более сложный вариант — создание огороженной парковки, требующий проектирования, согласования с местными властями и выбора подрядчика для выполнения работ.

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

