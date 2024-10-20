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Названы 5 способов быстро вскрыть машину, если ключи остались в салоне авто

2:02
Авто

Каждый автомобилист хотя бы раз оказывался в неприятной ситуации, когда ключи от машины оказались потеряны или остались внутри запертого автомобиля. Современные системы безопасности и электронные устройства должны предотвращать подобные инциденты, но реальность часто оказывается иной.

Названы 5 способов быстро вскрыть машину, если ключи остались в салоне авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое, что стоит помнить, — любые способы вскрытия машины могут потребовать затрат. Наиболее экономичный вариант — вызвать специалиста. Такие мастера работают с профессиональными инструментами, позволяя аккуратно открыть автомобиль. Стоимость их услуг зависит от марки машины: для отечественных авто она может начинаться от 1000 рублей, а для элитных иномарок доходить до 10000 рублей. В среднем цена варьируется около 3000 рублей.

Если у вас есть запасной ключ, это значительно упростит задачу. В большинстве современных автомобилей поставляется два ключа, и можно позвонить родственникам или друзьям, чтобы они привезли запасной комплект.

В некоторых критических ситуациях, например, если в машине остался младенец, разбитие стекла может стать необходимостью. В таких случаях разумнее всего выбирать для этого заднее стекло, так как его замена будет дешевле, чем переднего.

Выбивание личинки замка — крайний метод, который подходит в основном для старых отечественных автомобилей, где замки стоят недорого и их замена не слишком затратная.

Также в интернете можно встретить советы о том, как открыть автомобиль с помощью проволоки или отвертки. Но такие методы применимы лишь к старым советским моделям и могут нанести машине вред, например, оставить царапины на корпусе.

Чтобы избежать подобных ситуаций, всегда держите ключи при себе, даже если отлучаетесь ненадолго. Полезно также иметь дубликат ключей и отключить функцию автоматической блокировки дверей, если она доступна.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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