Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт домашней маски для лица с розой: простой способ подарить коже мягкость и увлажнение
Подготовка растений к зиме: важность осенней обрезки
Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году
Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой
Усталость и апатия? Попробуйте эти способы для улучшения самочувствия
ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства
Как укрыть розмарин на зиму: практические рекомендации
В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей
Обои для маленькой квартиры: как выбрать и не ошибиться

Как обильные дожди влияют на безопасность на дорогах

Осень на дороге: как избежать неприятностей с лужами
1:34
Авто

В этом сезоне обильные дожди представляют собой серьёзную угрозу для автомобилистов. На дорогах следует проявлять повышенную осторожность из-за высоких рисков дорожно-транспортных происшествий.

Осень на дороге: как избежать неприятностей с лужами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лужи, которые на первый взгляд кажутся безобидными, могут скрывать под своей гладью множество опасностей. Неровности, ямы и канавы могут значительно повредить автомобиль. Поэтому важно внимательно следить за состоянием дороги и быть готовыми к неожиданным препятствиям.

Не менее важным аспектом является состояние аккумулятора. Осенью он испытывает наибольшую нагрузку, и, если у вас есть сомнения в его работоспособности, лучше заранее заменить его, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Также в это время года часто возникают туманы, вызванные повышенной влажностью и резкими перепадами давления. Водителям настоятельно рекомендуется использовать противотуманные фары, так как дальний свет может лишь усугубить ситуацию для встречного транспорта.

Кроме того, в условиях мокрой дороги значительно снижается сцепление колёс с дорожным покрытием. Если в вашем городе много таких участков, следует уменьшить скорость и избегать резких манёвров, чтобы минимизировать риск заносов и неконтролируемого скольжения.

И, наконец, регулярная мойка автомобиля — важная мера предосторожности. Мыть машину рекомендуется каждые два-три дня, чтобы снизить риск коррозии, особенно в дождливую погоду.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником
Садоводство, цветоводство
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником Аудио 
Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться
Силовые структуры
Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Подготовка растений к зиме: важность осенней обрезки
Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году
Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой
Усталость и апатия? Попробуйте эти способы для улучшения самочувствия
ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства
Как укрыть розмарин на зиму: практические рекомендации
В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей
Обои для маленькой квартиры: как выбрать и не ошибиться
Домашние патчи для лица: лучшие ингредиенты для увлажнения и питания кожи
Заморозка персиков на зиму: делаем это сразу двумя разными способами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.