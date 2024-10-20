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Моторист объяснил, сколько можно проехать с горящим индикатором давления моторного масла

1:15
Авто

Если уровень моторного масла в автомобиле ниже допустимого минимума, это всегда должно быть сигналом к немедленным действиям. Игнорировать подобные ситуации может показаться заманчивым, особенно если до ближайшей автозаправки или автомагазина остается несколько десятков километров, но такой подход может привести к серьезным поломкам.

Моторист объяснил, сколько можно проехать с горящим индикатором давления моторного масла
Фото: unsplash.com by Clay Banks, PDM

Приборная панель предупреждает водителя загорающейся лампочкой низкого давления масла. Хотя некоторые могут советовать продолжить движение, ссылаясь на то, что в двигателе еще остался небольшой запас масла, это не является разумным решением.

Такой минимальный уровень смазки предусмотрен лишь для кратковременной защиты двигателя при движении по неровностям, но не для полноценной эксплуатации автомобиля.

Важно сразу остановить автомобиль и попытаться найти масло для долива. Если масла поблизости нет, можно попросить о помощи других водителей — даже несовместимое масло на некоторое время сможет предотвратить повреждения. Но если возможности найти масло нет, лучше всего вызвать эвакуатор, так как продолжение движения с горящим индикатором может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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