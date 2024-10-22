Эксперимент показывает, как желтые очки влияют на видимость

С 1950-х годов очки с жёлтыми линзами стали настоящим открытием для водителей, так как их начали рекламировать как средство, улучшающее видимость в ночное время. Долгое время считалось, что они исключительно полезны для безопасности на дороге.
Недавно было проведено исследование, чтобы проверить реальную эффективность и потенциальный вред этих очков. В эксперименте участвовали 22 добровольца в возрасте от 21 до 80 лет, которые управляли автомобилем в симуляторе.
Создавались различные сценарии, где водители должны были заметить пешеходов и подать сигнал. Результаты показали, что водители в жёлтых очках реагировали медленнее, хотя разница во времени не была критической.
В итоге пришли к выводу, что жёлтые очки могут снизить влияние яркого света от фар на зрение водителя, но это же качество затрудняет распознавание обычных пешеходов, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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