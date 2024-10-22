Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт домашней маски для лица с розой: простой способ подарить коже мягкость и увлажнение
Подготовка растений к зиме: важность осенней обрезки
Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году
Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой
Усталость и апатия? Попробуйте эти способы для улучшения самочувствия
ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства
Как укрыть розмарин на зиму: практические рекомендации
В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей
Обои для маленькой квартиры: как выбрать и не ошибиться

Эксперимент показывает, как желтые очки влияют на видимость

Почему желтые линзы могут угрожать безопасности на дороге
1:04
Авто

С 1950-х годов очки с жёлтыми линзами стали настоящим открытием для водителей, так как их начали рекламировать как средство, улучшающее видимость в ночное время. Долгое время считалось, что они исключительно полезны для безопасности на дороге.

Почему желтые линзы могут угрожать безопасности на дороге
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Недавно было проведено исследование, чтобы проверить реальную эффективность и потенциальный вред этих очков. В эксперименте участвовали 22 добровольца в возрасте от 21 до 80 лет, которые управляли автомобилем в симуляторе.

Создавались различные сценарии, где водители должны были заметить пешеходов и подать сигнал. Результаты показали, что водители в жёлтых очках реагировали медленнее, хотя разница во времени не была критической.

В итоге пришли к выводу, что жёлтые очки могут снизить влияние яркого света от фар на зрение водителя, но это же качество затрудняет распознавание обычных пешеходов, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Еда и рецепты
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Подготовка растений к зиме: важность осенней обрезки
Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году
Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой
Усталость и апатия? Попробуйте эти способы для улучшения самочувствия
ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства
Как укрыть розмарин на зиму: практические рекомендации
В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей
Обои для маленькой квартиры: как выбрать и не ошибиться
Домашние патчи для лица: лучшие ингредиенты для увлажнения и питания кожи
Заморозка персиков на зиму: делаем это сразу двумя разными способами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.