Топ-3 автомобилей 60-х годов американского производства

Chevrolet, Ford и Dodge: три титана на американских дорогах

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В составленный рейтинг лучших автомобилей американского производства 60-х годов ХХ века вошли три модели, каждая из которых оставила свой след в истории автопрома.

Фото: 500px.com by Хани Канафтчян, CC BY 3.0

Первое место занял Chevrolet Bel Air Sport Coupe 1957 года. Авторы рейтинга сравнили этот автомобиль с ракетой благодаря его впечатляющим характеристикам. Bel Air оснащён 8-цилиндровым атмосферным двигателем объёмом 4,3 литра, который разгоняет машину до максимальной скорости в 159 километров в час.

На втором месте оказался Ford F-250 Ranger Camper Special 1969 года. Под капотом этого авто установлен двигатель V8 мощностью 360 лошадиных сил. Удивительно, но при таком мощном агрегате расход топлива составляет всего 22 литра на 100 километров.

Замкнул тройку лидеров Dodge Charger 1966 года выпуска. Эта модель имеет объём силовой установки 6,2 литра и мощность в 330 лошадиных сил, что позволяет ей развивать скорость до 189 километров в час.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

