Автомобильные предпочтения богатейших людей мира
Какую машину предпочитают самые богатые люди мира
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Богатейшие люди мира, вошедшие в список журнала Forbes, имеют возможность водить любые автомобили, но каждый из них предпочитает что-то особенное.
- Джеф Безос, основатель Amazon и самый богатый человек планеты, нередко замечен за рулём Honda Accord, что подчёркивает его скромный вкус.
- Бил Гейтс, занявший вторую позицию в рейтинге, является ярым поклонником Porsche. Его любимая модель, Porsche 911, стала первой машиной в его гараже, которую позже он продал на аукционе.
- Илон Маск, основатель Tesla, неизменно выбирает автомобили своей компании. При этом он отдаёт предпочтение самой доступной модели, что демонстрирует его практичность.
- Марк Цукерберг, создатель Facebook, предпочитает вести демократичный образ жизни, выбирая такие марки, как Volkswagen Golf, Acura TSX и Honda Fit, отражая свои ценности.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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