Автомобильные предпочтения богатейших людей мира

Какую машину предпочитают самые богатые люди мира

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Богатейшие люди мира, вошедшие в список журнала Forbes, имеют возможность водить любые автомобили, но каждый из них предпочитает что-то особенное.

Джеф Безос, основатель Amazon и самый богатый человек планеты, нередко замечен за рулём Honda Accord, что подчёркивает его скромный вкус.

Бил Гейтс, занявший вторую позицию в рейтинге, является ярым поклонником Porsche. Его любимая модель, Porsche 911, стала первой машиной в его гараже, которую позже он продал на аукционе.

Илон Маск, основатель Tesla, неизменно выбирает автомобили своей компании. При этом он отдаёт предпочтение самой доступной модели, что демонстрирует его практичность.

Марк Цукерберг, создатель Facebook, предпочитает вести демократичный образ жизни, выбирая такие марки, как Volkswagen Golf, Acura TSX и Honda Fit, отражая свои ценности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

