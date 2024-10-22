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Автомобильные предпочтения богатейших людей мира

Какую машину предпочитают самые богатые люди мира
1:00
Авто

Богатейшие люди мира, вошедшие в список журнала Forbes, имеют возможность водить любые автомобили, но каждый из них предпочитает что-то особенное.

  • Джеф Безос, основатель Amazon и самый богатый человек планеты, нередко замечен за рулём Honda Accord, что подчёркивает его скромный вкус.
  • Бил Гейтс, занявший вторую позицию в рейтинге, является ярым поклонником Porsche. Его любимая модель, Porsche 911, стала первой машиной в его гараже, которую позже он продал на аукционе.
  • Илон Маск, основатель Tesla, неизменно выбирает автомобили своей компании. При этом он отдаёт предпочтение самой доступной модели, что демонстрирует его практичность.
  • Марк Цукерберг, создатель Facebook, предпочитает вести демократичный образ жизни, выбирая такие марки, как Volkswagen Golf, Acura TSX и Honda Fit, отражая свои ценности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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