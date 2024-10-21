Советы по покупке автомобиля на вторичном рынке

Таксистские авто: мифы и реальность

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Покупка автомобиля на вторичном рынке требует особой внимательности и осторожности, ведь не стоит ожидать полной честности от продавцов.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, CC BY 4.0

Определить, была ли машина в дорожно-транспортном происшествии, довольно просто: достаточно взглянуть на состояние заводских номеров. Если они повреждены или заменены, это может служить тревожным знаком.

Служба в такси представляет собой более сложный случай. Износ салона можно скрыть новыми чехлами, а косметические недостатки легко устранить в автомастерской. Поэтому важно обращать внимание на детали, которые могут выдать истинное состояние автомобиля.

Современные автомобили, как правило, рассчитаны на пробег до 700 000 километров без капитального ремонта. Это значит, что вам могут предложить машину с пробегом 100 000 километров, и вы не заметите ничего подозрительного.

Стоит помнить, что машины из такси могут иметь разную степень изношенности, как и различное отношение к их эксплуатации.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

