Таксисты знают, как продлить жизнь автомобилю

Продление жизни двигателя: секреты таксистов

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Продление срока службы двигателя — вопрос, который волнует многих автолюбителей. Оказалось, что важными факторами являются частота и количество холодных пусков. Эта информация, как ни странно, в основном известна таксистам, которые управляют популярным субкомпактным автомобилем Hyundai Solaris.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Работа этих южнокорейских машин во многом зависит от керамической пыли, проникающей в цилиндры из нейтрализатора. Автомобилисты отмечают, что особенно при низких температурах это приводит к повышенному износу двигателя. Таксисты, как правило, совершают значительно меньше холодных пусков по сравнению с обычными водителями, что позволяет им дольше сохранять мотор в хорошем состоянии.

Интересно, что двигатель Hyundai Solaris может иметь довольно высокое количество моточасов. Однако в условиях больших городов этот показатель не так сильно отличается от цифр, характерных для других транспортных средств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

