Как распознать перекупщика на вторичном рынке автомобилей

Распознаем перекупщика: советы для умных покупателей

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля на вторичном рынке многие сталкиваются с проблемой выявления перекупщиков. Каждый продавец, как правило, утверждает, что он является первым хозяином. Однако опытные автоэксперты знают, как распознать перекупщика по нескольким характерным признакам.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Во-первых, обратите внимание на то, что перекупщики, как правило, предлагают на продажу сразу несколько автомобилей. Если на сайте есть возможность просмотреть все объявления данного продавца, обязательно воспользуйтесь этой функцией. Если такой опции нет, когда будете звонить по указанному номеру, не упоминайте сразу марку и модель машины. Скажите, что хотите купить автомобиль. Если вы столкнётесь с перекупщиком, он, скорее всего, растеряется и попросит вас уточнить, о какой именно машине идёт речь.

Во-вторых, обязательно проверьте информацию о продавце на различных специализированных сайтах. Обычно перекупщики зарегистрированы на нескольких платформах, поэтому найти их по номеру телефона не составит труда.

И, наконец, если вас не пугает возможность покупки автомобиля в таком формате, тщательно изучите все прилагаемые документы. Это поможет избежать проблем в будущем и защитит ваши интересы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

