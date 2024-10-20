Почему важна замена шин при температуре +7°C

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Многие водители откладывают замену летних шин на зимние, считая, что летняя резина обеспечивает лучшее сцепление и управляемость. Однако с наступлением холодов возможности летних шин резко снижаются. Автоэксперт разобрался, при какой температуре нужно менять летнюю резину на зимнюю и почему это важно.

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Температура немного выше нуля

Производители шин рекомендуют переходить на зимние шины, когда температура опускается до +7°C. Это условная граница: летняя резина может сохранять свои свойства и при более низких температурах, но компании-производители советуют сменить шины заранее, чтобы избежать риска гололеда.

По данным тестов, при температуре около +5°C на сухом асфальте летние шины могут демонстрировать лучшие результаты по тормозному пути по сравнению с зимними. Например, при торможении со 100 км/ч до 5 км/ч автомобиль на летней резине остановился через 40 метров, тогда как на зимней — через 46 метров. Однако при ещё более низких температурах летняя резина становится жестче и теряет эффективность, хотя частично восстанавливает характеристики после прогрева от трения.

При температуре ниже нуля

Когда температура приближается к нулю, летняя резина может оставаться работоспособной на сухом асфальте, но с появлением снега или льда ситуация меняется. Летние шины становятся практически бесполезными на скользкой поверхности, так как их резиновая смесь не обеспечивает нужного сцепления. Зимние шины мягче, имеют особый состав и специальные ламели, что делает их эффективными в зимних условиях.

Таким образом, безопасно ездить на летней резине можно до тех пор, пока температура не опустилась ниже нуля и дорога остаётся сухой. Если же заморозки застали в пути, рекомендуется снизить скорость до 60-70 км/ч и избегать резких маневров. При снегопаде, гололеде или при температуре ниже -5°C летние шины теряют сцепление из-за конденсации влаги, что может привести к опасным ситуациям. Чтобы избежать риска, лучше вовремя сменить шины на зимние.