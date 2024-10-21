Время взлома автомобилей с бесключевым доступом

Авто с бесключевым доступом: легкая цель для угонщиков

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Экспериментально выяснили, сколько времени потребуется злоумышленникам для взлома популярных автомобилей с функцией бесключевого доступа.

Фото: openverse by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Эта опция чаще всего встречается в премиальных моделях, хотя некоторые автомобили среднего и бюджетного классов также могут ею похвастаться. Благодаря этой функции владельцы могут разблокировать свои машины, не используя ключи.

Какие же модели автомобилей оказались наиболее уязвимы для угонщиков:

DS3 Crossback — угон автомобиля займёт всего 5 секунд. Land Rover Discovery — спортивный вариант машины поддастся взлому за 10 секунд. Audi TT RS — опытному угонщику потребуется также лишь 10 секунд.

Подчёркивается, что система бесключевого доступа не так совершенна, как предполагается, и может превратить автомобиль в лёгкую добычу для преступников.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

