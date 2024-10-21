Время взлома автомобилей с бесключевым доступом

Экспериментально выяснили, сколько времени потребуется злоумышленникам для взлома популярных автомобилей с функцией бесключевого доступа.
Эта опция чаще всего встречается в премиальных моделях, хотя некоторые автомобили среднего и бюджетного классов также могут ею похвастаться. Благодаря этой функции владельцы могут разблокировать свои машины, не используя ключи.
Какие же модели автомобилей оказались наиболее уязвимы для угонщиков:
Подчёркивается, что система бесключевого доступа не так совершенна, как предполагается, и может превратить автомобиль в лёгкую добычу для преступников.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.