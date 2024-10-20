Почему образуется белый налет в масле и как его избежать

Образование эмульсии моторного масла на щупе или внутренней стороне крышки маслозаливной горловины — довольно частое явление, особенно в холодное время года. Автоэксперт выяснил, что вызывает эту проблему, насколько она опасна и когда требуется вмешательство в двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
Эмульсия на двигателе, возникающая зимой, как правило, не представляет опасности. Она вызвана скоплением конденсата, который образуется из-за перепадов температур — влага оседает на частях двигателя, когда он остывает. В холодное время года эта влага может не успевать испаряться при коротких поездках. В результате она смешивается с маслом и образует светло-коричневый налет, чаще всего видимый на крышке маслозаливной горловины.
Чтобы избавиться от эмульсии, двигатель должен прогреваться до рабочей температуры и работать в таком состоянии достаточно долго (не менее 30 минут). Проблема решается регулярными длительными поездками, которые позволяют влаге испариться, а не накапливаться.
Если белый налет появляется вне зависимости от наступления заморозков, или он виден не только на горловине и щупе, но и внутри двигателя, следует обратиться в сервисный центр. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с такой смесью опасна, так как примеси ухудшают смазывающие свойства масла, что может привести к перегреву и поломке двигателя.
Эму́льсия (новолат. emulsio; от лат. emulgeo «дою, выдаиваю») — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде).
Эмульсии могут быть образованы двумя любыми несмешивающимися жидкостями; в большинстве случаев одной из фаз эмульсий является вода, а другой — вещество, состоящее из слабополярных молекул (например, жидкие углеводороды, жиры). Одна из первых изученных эмульсий — молоко; в нём капли молочного жира распределены в водной среде.
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