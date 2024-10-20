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Новый Genesis G90 в России: сравнение с конкурентами

1:28
Авто

Частный дилер из Владивостока привез в Россию новый корейский люксовый седан Genesis G90, стоимость которого составляет 22 млн рублей. Объявление о продаже появилось на одном из классифайдов.

Новый Genesis G90 в России: сравнение с конкурентами
Фото: Wikipedia by MateuszS1616, CC BY-SA 4.0

Genesis G90 предлагается в модификации Luxe и оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 380 л. с., полным приводом и автоматической коробкой передач.

Седан оборудован множеством премиальных опций. В его комплектацию входят два 12,3-дюймовых экрана, из которых один сенсорный, десять подушек безопасности, шторки безопасности с защитой от опрокидывания, система предотвращения столкновений в слепых зонах, интеллектуальная система ограничения скорости, беспроводная зарядка для устройств, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, вентиляция передних кресел, подогрев всех сидений и пневматическая подвеска. Среди люксовых опций также есть функция массажа для сидений.

Однако Genesis G90 оказался дороже своих конкурентов на российском рынке. К примеру, Audi A8 можно приобрести за 15,6 млн рублей, а BMW 7-Series — за 16,25 млн рублей за актуальное поколение.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля. В случае одного двигателя идея полного привода реализуется только посредством полноприводных трансмиссий различных схем, каждая из которых подразумевает свои уникальные правила раздачи мощности между осями.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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