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Основные заболевания, подстерегающие водителей

Устранение рисков: здоровье водителей в ваших руках
2:20
Авто

Профессиональные водители и люди, проводящие много времени за рулём, сталкиваются с рядом специфических заболеваний, которые могут серьёзно повлиять на их здоровье.

Устранение рисков: здоровье водителей в ваших руках
Фото: freepik.com by standret, PDM

Нервные расстройства

Особенно подвержены им водители общественного транспорта и такси. Они часто испытывают сильные головные боли, повышенную тревожность и нервозность. Не стоит заниматься самолечением и подбирать препараты самостоятельно: это может привести к зависимости или скрыть симптомы, не решая основную проблему. Важно обратиться к неврологу или психотерапевту, который подберёт эффективное лечение, исходя из особенностей работы.

Онкологические заболевания

Водители ежедневно вдыхают пыль, токсины и газы, что негативно сказывается на здоровье. Долгосрочный контакт с загрязнённым воздухом может привести к развитию рака. Регулярные профилактические обследования и консультации с врачом помогут выявить и предотвратить болезни на ранней стадии.


Синдром дальнобойщика

Это общее название для различных половых отклонений, таких как эректильная дисфункция и преждевременное семяизвержение. Причиной этих проблем является недостаток кровообращения в органах малого таза, вызванный малоподвижным образом жизни. Чтобы избежать таких симптомов, следует уделять внимание физической активности.

Варикозное расширение вен

Длительное сидение в одной позиции и высокая нагрузка на ноги могут привести к этой болезни. Рекомендуется консультироваться с врачом и проходить регулярные осмотры. Раннее лечение значительно повысит шансы на успешное восстановление.


Геморрой

Эта проблема часто возникает из-за сидячего образа жизни. Запор может быть предвестником геморроя. Корректировка питания, включая больше воды и продуктов, богатых клетчаткой и магнием, поможет предотвратить возникновение этой болезни.

Заболевания суставов и костей

Эти болезни, как считают исследователи, сложно лечить, но их можно предотвратить. Регулярные посещения массажиста или мануального терапевта, а также занятия гимнастикой помогут поддерживать здоровье суставов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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