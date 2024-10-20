Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полив и обрезка ивы: как сохранить дерево здоровым
73-летний Олег Газманов рассказал, как сохранить крепкий брак
Три напитка, которые могут усугубить варикоз
МВФ бьёт тревогу из-за мировой долговой нагрузки: $100 трлн не за горами
Новый Genesis G90 в России: сравнение с конкурентами
Аврора с искусственным интеллектом: российские разработчики строят умную ОС
Свекла для цветения: натуральное удобрение из вашего огорода
Ошибки при приготовлении яичницы: как добиться идеальной консистенции
Осенняя посадка чеснока: простой способ получить ранний и вкусный урожай

Почему важно заправляться на литры, а не на деньги

2:09
Авто

Заправка автомобиля кажется простой процедурой, но при правильном подходе можно существенно сэкономить на топливе. Автомеханик поделился советами, как избежать лишних расходов на заправке.

Почему важно заправляться на литры, а не на деньги
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, стоит учитывать, что оборудование на автозаправочных станциях (АЗС), которое дозирует топливо, может иметь небольшую погрешность. Она стала значительно меньше, чем раньше, но часть топлива всё же может недополучить бак. Это чаще случается, когда топливо заказывается на определённую сумму денег, а не в литрах. Колонкам проще точно дозировать топливо, если указывается конкретное количество литров. Например, при оплате 1000 рублей из-за погрешности может недозалиться 10-20 миллилитров. Пусть это и кажется мелочью, но за год такие потери могут накапливаться.

Таким образом, чтобы избежать таких потерь, лучше заправляться на определённое количество литров, а не на фиксированную сумму. Это может создать некоторые неудобства при расчёте наличными, но проблему легко решить с помощью карт лояльности. Постоянные клиенты заправок часто участвуют в программах накопления бонусов, что позволяет экономить. Бонусы помогают округлить сумму заправки или воспользоваться акциями с дополнительными скидками.

Ещё один важный момент — заправка до полного бака. Многие считают, что это удобнее, так как позволяет реже заезжать на заправку. Однако и здесь стоит быть осторожным: бывают случаи, когда в бак заливают 52 литра, а водитель оплачивает 53 или больше. Такие различия трудно заметить, и иногда на этом могут зарабатывать недобросовестные работники АЗС. Хотя такие случаи не слишком часты, стоит быть внимательным.

Для того чтобы минимизировать потери на заправке, рекомендуется оплачивать топливо в литрах, использовать карты лояльности и следить за количеством топлива при заправке до полного бака. Эти простые меры помогут сэкономить деньги и сделать заправку выгоднее.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций. Некоторые топлива (например, гомогенные пороха или твёрдые ракетные топлива) способны к самостоятельному горению в отсутствие окислителя. Однако большинство топлив, используемых в быту и в промышленности, требует для сжигания наличия кислорода, и такие топлива также могут называться горючими. Наиболее распространёнными горючими материалами являются органические топлива, в составе которых есть углерод и водород

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Еда и рецепты
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем Аудио 
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Еда и рецепты
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
МВФ бьёт тревогу из-за мировой долговой нагрузки: $100 трлн не за горами
Три напитка, которые могут усугубить варикоз
Аврора с искусственным интеллектом: российские разработчики строят умную ОС
Новый Genesis G90 в России: сравнение с конкурентами
Свекла для цветения: натуральное удобрение из вашего огорода
Почему важно заправляться на литры, а не на деньги
Ошибки при приготовлении яичницы: как добиться идеальной консистенции
Осенняя посадка чеснока: простой способ получить ранний и вкусный урожай
Немытые фрукты могут быть опасны из-за вируса Марбург
Росэлектроника представила защищенный принтер для стратегических объектов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.