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Кроссоверы Jaecoo J7 и J8 подорожали на 50 тысяч рублей в России

0:58
Авто

Компания Jaecoo повысила цены на свои кроссоверы в России на 50 тысяч рублей. Подорожание коснулось двух моделей: Jaecoo J7 и J8. В случае с J7 стоимость увеличилась только для базовой и топовой версий, а цены на все комплектации J8 выросли одновременно.

Кроссоверы Jaecoo J7 и J8 подорожали на 50 тысяч рублей в России
Фото: wikimedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Теперь базовая версия Jaecoo J7 Urban стоит 2 849 900 рублей, а топовая версия Supreme V — 3 899 900 рублей. Для кроссовера Jaecoo J8 новая стоимость стартует с 4 449 000 рублей за комплектацию Active, версия Supreme оценивается в 4 849 000 рублей, а топовая комплектация Supreme V стоит 5 149 000 рублей.

Уточнения

Jaecoo — подразделение китайской компании Chery Automobile. Предназначается для экспорта внедорожников и кроссоверов в Европу, Россию, Малайзию, на Ближний Восток и Южную Африку.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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