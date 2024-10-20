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Рейтинг автомобилей с высоким риском угона

Внимание, автовладельцы: топ машин для угонщиков
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Авто

Рейтинг автомобилей, подверженных угонам, был составлен на основе данных страховых компаний, которые активно обслуживают автовладельцев, стремящихся защитить свои вложения от рисков, связанных с кражами.

Внимание, автовладельцы: топ машин для угонщиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Злоумышленники способны угнать практически любую машину, включая как винтажные, так и более доступные модели.

Список наиболее популярных автомобилей среди угонщиков выглядит следующим образом:

  1. Hyundai Solaris.
  2. Kia Rio.
  3. Kia Ceed.
  4. Kia Creta.
  5. Ford Kuga.
  6. Hyundai Tucson.
  7. Toyota RAV4.
  8. Hyundai ix35.
  9. Hyundai Santa Fe.
  10. Kia Optima.
    Сравнение с рейтингом прошлого года показывает, что автомобили марки Mazda больше не входят в список. Как правило, украденные машины используются для разборки на запчасти и дальнейшей перепродажи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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