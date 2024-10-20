Рейтинг автомобилей с высоким риском угона

Внимание, автовладельцы: топ машин для угонщиков

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Рейтинг автомобилей, подверженных угонам, был составлен на основе данных страховых компаний, которые активно обслуживают автовладельцев, стремящихся защитить свои вложения от рисков, связанных с кражами.

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Злоумышленники способны угнать практически любую машину, включая как винтажные, так и более доступные модели.

Список наиболее популярных автомобилей среди угонщиков выглядит следующим образом:

Hyundai Solaris. Kia Rio. Kia Ceed. Kia Creta. Ford Kuga. Hyundai Tucson. Toyota RAV4. Hyundai ix35. Hyundai Santa Fe. Kia Optima.

Сравнение с рейтингом прошлого года показывает, что автомобили марки Mazda больше не входят в список. Как правило, украденные машины используются для разборки на запчасти и дальнейшей перепродажи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

