Рейтинг автомобилей, подверженных угонам, был составлен на основе данных страховых компаний, которые активно обслуживают автовладельцев, стремящихся защитить свои вложения от рисков, связанных с кражами.
Злоумышленники способны угнать практически любую машину, включая как винтажные, так и более доступные модели.
Список наиболее популярных автомобилей среди угонщиков выглядит следующим образом:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.