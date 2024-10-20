Снижение продаж подержанных коммерческих авто продолжается

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Согласно данным "Автостат Инфо", в сентябре 2024 года продажи подержанных легких коммерческих автомобилей (LCV) в России снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 36 228 единиц (против 43 820 единиц годом ранее).

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Количество регистраций подержанных LCV российских брендов уменьшилось на 18% — с 24 289 до 19 916 автомобилей. Аналогичное снижение наблюдалось среди иностранных марок — продажи упали на 16%, с 19 531 до 16 312 единиц.

За первые три квартала 2024 года рынок подержанных LCV также показал негативную динамику, сократившись на 9%. Абсолютное количество регистраций уменьшилось с 35 218 до 33 343 единиц. Наибольшее падение произошло в сегменте иностранных автомобилей LCV с пробегом, где продажи сократились на 11% — с 165 229 до 147 371 единицы. Российские бренды показали снижение на 7%, с 199 989 до 186 067 единиц.

Кроме того, в сентябре продажи были на 5,5% ниже, чем в августе, когда было зарегистрировано 38 343 машины. Таким образом, рынок вернулся к уровню февраля.

Все бренды из ТОП-10 по продажам LCV с пробегом показали снижение регистраций по сравнению с сентябрём 2023 года. Лидером по-прежнему остаётся компания "ГАЗ", но даже она зафиксировала спад продаж на 19% — с 18 536 до 15 036 автомобилей. Остальные бренды, за исключением Nissan, отметились падением в диапазоне 17-22%.

Уточнения

Малотоннажный грузовой автомобиль (англ. Light Commercial Vehicle, LCV) — транспортное средство (грузовой автомобиль), предназначенное для перевозки грузов малой тоннажности.



