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Вождение автомобилей снижает потенцию у мужчин

Хобби, угрожающее мужскому здоровью
0:49
Авто

Одно из самых "мужественных" хобби может оказаться опасным для здоровья мужчин. Увлечение автомобилями, особенно длительное время, проведённое за рулём, негативно сказывается на потенции.

Хобби, угрожающее мужскому здоровью
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда мужчины долго водят машину, они подвержены воздействию выхлопных газов, бензина и других химических веществ. Это может неблагоприятно влиять на их здоровье. Важно поддерживать баланс и вести активный образ жизни, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски, связанные с мужским здоровьем. К тому же, продолжительное вождение может ухудшать качество спермы, что значительно снижает шансы на зачатие.

Если у ваших близких есть проблемы с потенцией, разумно сделать перерыв в увлечении автомобилями и обратиться к врачу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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