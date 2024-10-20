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Новый бренд от Chery: что известно о кроссовере Lepas 8

1:22
Авто

Chery Automobile на специальном мероприятии в Китае представила новый суббренд под названием Lepas. Автоэксперт сообщает, что автомобили под этим брендом могут появиться и на российском рынке. Название Lepas ассоциируется со словом "леопард", символизируя силу и скорость.

Новый бренд от Chery: что известно о кроссовере Lepas 8
Фото: openverse by SAIC GM sucks, CC BY-SA 4.0

Первой моделью новой марки станет среднеразмерный кроссовер Lepas 8, который является модифицированной версией популярного в Китае Chery Tiggo 8 Plus. Внешне новый кроссовер будет отличаться более футуристическим дизайном, однако технические характеристики пока не раскрыты.

В основе Lepas 8 лежит платформа Tiggo 8 Plus, который на китайском рынке предлагается в трёх вариантах двигателя. Стандартная версия оснащена 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л. с. Промежуточная комплектация имеет 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 254 л. с. Топовая версия — это гибридная система на базе 1,5-литрового турбомотора с общей мощностью 360 л. с., который может подзаряжаться от внешней сети.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием. Физическими составляющими (носителями) бренда является весь комплекс элементов фирменного стиля: название бренда (слово, словосочетание), логотип (товарный знак) с принципами его построения, палитра фирменных цветов, поддерживающая фирменный стиль, оригинальная графика, набор фраз, звуки, торговая марка и прочее.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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