Кроссовер Subaru Crosstrek вернулся в Россию с новым именем и обновлениями

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Subaru Crosstrek, известный ранее на российском рынке как Subaru XV, поступил в продажу в России через схему параллельного импорта. Автомобиль привезён японским автодилером и предлагается по цене 4 995 000 рублей, сообщает издание Autonews. ru.

Фото: Wikipedia by Overlaet, CC BY-SA 3.0

Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 182 л. с., полным приводом и вариаторной трансмиссией. Subaru Crosstrek был впервые представлен осенью 2022 года, когда модель получила новое название для глобального рынка, сменив привычное имя XV.

Сообщалось также, что кроссовер получил незначительные обновления к 2025 модельному году, что делает его ещё более привлекательным для покупателей.

Уточнения

SUBARU XV — компактный кроссовер японского автопроизводителя Subaru, выпускаемый с 2011 года.

Кроссовер Subaru XV был создан по мотивам концепт-кара «SUBARU XV», презентация которого прошла в апреле 2011 года на автосалоне в Шанхае. Готовая же модель Subaru XV была представлена во Франкфурте 13 сентября 2011 года.

По замыслу разработчиков автомобиль Subaru XV должен был представить собой сочетание функциональности, стиля и комфорта во время езды.



