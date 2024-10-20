Какие неисправности не мешают езде, но опасны при ДТП

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Автоэксперт Дмитрий Доровских рассказал, что автомобили могут передвигаться с определёнными неисправностями, если они не включены в перечни, запрещающие эксплуатацию транспортных средств. Однако он подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности при движении с такими поломками.

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Инициативу вернуть обязательный техосмотр для легковых автомобилей поддержали в Российском союзе автостраховщиков и Всероссийском союзе страховщиков. Лектор Российского общества "Знание" и доцент кафедры "Техника и технологии автомобильного транспорта" Тамбовского государственного технического университета Дмитрий Доровских объяснил, что существуют определённые разделы Правил дорожного движения (ПДД), регулирующие допуск транспортных средств к эксплуатации. Эти разделы включают "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" и "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".

Доровских уточнил, что если поломка автомобиля не указана в этих положениях ПДД, водитель может доехать до места стоянки или ремонта, соблюдая необходимые меры предосторожности. Несмотря на это, он подчеркнул, что для безопасного передвижения автомобиль не должен иметь никаких неисправностей.

Эксперт также отметил, что даже если поломка не включена в список запрещающих условий, её наличие может сыграть роль при дорожно-транспортном происшествии. В случае аварии такие неисправности могут привести к признанию водителя ответственным за случившееся, несмотря на отсутствие штрафных санкций за подобные поломки.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.



