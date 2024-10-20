Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свекла в новом свете: универсальная закуска с копченой паприкой
Устойчивость туши: секреты от профессионала
Какие неисправности не мешают езде, но опасны при ДТП
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию
Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей
Витамин С разрушается: что нужно знать о чае с лимоном

Проблемы автомобилей из Кореи: что скрывается за низкими ценами

3:19
Авто

Автоэксперт исследовал, какие автомобили с пробегом ввозят в Россию из Южной Кореи, почему перед покупкой стоит отправить машину на диагностику, и с какими проблемами могут столкнуться покупатели таких авто.

Проблемы автомобилей из Кореи: что скрывается за низкими ценами
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Из-за дефицита качественных автомобилей на российском вторичном рынке дилеры и профессиональные продавцы начали искать альтернативные рынки, и Южная Корея стала одним из самых популярных направлений. На корейском рынке можно найти практически все востребованные в России модели, включая европейские бренды, что делает его привлекательным для перекупщиков.

Эксперт по подбору автомобилей с пробегом и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов отметил, что после 2022 года Южная Корея стала важным источником авто для российского рынка. Продавцы везут машины возрастом 3-5 лет с небольшим пробегом, поскольку это выгодно с точки зрения растаможки. В Корее можно найти как европейские, так и местные марки, некоторые из которых ранее не были представлены в России.

Тем не менее, из-за возросшего спроса возник дефицит качественных автомобилей, и теперь на российский рынок часто привозят машины не в самом лучшем состоянии. Это привело и к росту цен: если раньше, например, кроссовер BMW X3 можно было купить за 3 млн рублей, то сейчас цена значительно выше. На стоимость также влияют новые ставки утилизационного сбора, которые увеличили цену машин с двигателями объемом до 2 литров на 1 млн рублей, а с двигателями объемом 3 литра — на 3 млн рублей. Многие продавцы работают по предзаказу, так как запасы ранее привезённых автомобилей подходят к концу.

Чернов также выделяет несколько рисков при покупке автомобилей из Кореи. Прежде всего, сложно заранее оценить состояние авто — визуального осмотра недостаточно, а технические проблемы могут быть скрыты. В Россию часто ввозят машины "по низу рынка", которые могли участвовать в ДТП, использовались в прокате или с арендой, а также имеют скрученный пробег.

Дополнительным фактором риска является низкий уровень обслуживания автомобилей в Корее. Машины часто обслуживают в гаражных сервисах, что может привести к некачественным ремонтам. Кроме того, пробочное движение, характерное для корейских городов, способствует повышенному износу двигателя и подвески. Автомобили, долго находившиеся у моря, могут быть подвержены коррозии, особенно если они долго стояли без движения, что может вызвать ржавчину и серьёзные поломки.

Эксперт советует перед покупкой обязательно проводить полную диагностику, проверяя наличие ошибок, состояние трансмиссии и мото-часы. Также следует учитывать риски мошенничества — недобросовестные продавцы могут размещать фальшивые объявления с привлекательными ценами и требовать предоплату, используя фотографии с корейских аукционов. Понимание реальной стоимости автомобиля поможет избежать подобных схем и сделок с нечестными продавцами.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Кошки
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Еда и рецепты
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Ракета Taurus. Дальнобойная и загадочная угроза от Североалантического блока НАТО Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Что делать с сидератами осенью
Что делать с сидератами осенью
Последние материалы
Выяснилось, какие квартиры стараются выбирать россияне
Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Римские руины и замки Везен-ла-Ромен
Украина снова начнёт транзит российской нефти в Венгрию
Росатом приступил к разработке новых высокопрочных материалов для атомной и космической отраслей
Витамин С разрушается: что нужно знать о чае с лимоном
Проблемы автомобилей из Кореи: что скрывается за низкими ценами
Как ухаживать за бородой: секреты от барбера
Продажи девелопера ЛСР в 2024 году упали на 21 процент
Тайская полиция разоблачила мошенническую сеть, обманывающую туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.