Проблемы автомобилей из Кореи: что скрывается за низкими ценами

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Автоэксперт исследовал, какие автомобили с пробегом ввозят в Россию из Южной Кореи, почему перед покупкой стоит отправить машину на диагностику, и с какими проблемами могут столкнуться покупатели таких авто.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Из-за дефицита качественных автомобилей на российском вторичном рынке дилеры и профессиональные продавцы начали искать альтернативные рынки, и Южная Корея стала одним из самых популярных направлений. На корейском рынке можно найти практически все востребованные в России модели, включая европейские бренды, что делает его привлекательным для перекупщиков.

Эксперт по подбору автомобилей с пробегом и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов отметил, что после 2022 года Южная Корея стала важным источником авто для российского рынка. Продавцы везут машины возрастом 3-5 лет с небольшим пробегом, поскольку это выгодно с точки зрения растаможки. В Корее можно найти как европейские, так и местные марки, некоторые из которых ранее не были представлены в России.

Тем не менее, из-за возросшего спроса возник дефицит качественных автомобилей, и теперь на российский рынок часто привозят машины не в самом лучшем состоянии. Это привело и к росту цен: если раньше, например, кроссовер BMW X3 можно было купить за 3 млн рублей, то сейчас цена значительно выше. На стоимость также влияют новые ставки утилизационного сбора, которые увеличили цену машин с двигателями объемом до 2 литров на 1 млн рублей, а с двигателями объемом 3 литра — на 3 млн рублей. Многие продавцы работают по предзаказу, так как запасы ранее привезённых автомобилей подходят к концу.

Чернов также выделяет несколько рисков при покупке автомобилей из Кореи. Прежде всего, сложно заранее оценить состояние авто — визуального осмотра недостаточно, а технические проблемы могут быть скрыты. В Россию часто ввозят машины "по низу рынка", которые могли участвовать в ДТП, использовались в прокате или с арендой, а также имеют скрученный пробег.

Дополнительным фактором риска является низкий уровень обслуживания автомобилей в Корее. Машины часто обслуживают в гаражных сервисах, что может привести к некачественным ремонтам. Кроме того, пробочное движение, характерное для корейских городов, способствует повышенному износу двигателя и подвески. Автомобили, долго находившиеся у моря, могут быть подвержены коррозии, особенно если они долго стояли без движения, что может вызвать ржавчину и серьёзные поломки.

Эксперт советует перед покупкой обязательно проводить полную диагностику, проверяя наличие ошибок, состояние трансмиссии и мото-часы. Также следует учитывать риски мошенничества — недобросовестные продавцы могут размещать фальшивые объявления с привлекательными ценами и требовать предоплату, используя фотографии с корейских аукционов. Понимание реальной стоимости автомобиля поможет избежать подобных схем и сделок с нечестными продавцами.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.



