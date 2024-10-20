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Авторынок России: чего ждать от продаж в ближайшие месяцы

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Авто

На российском авторынке ожидается спад в феврале следующего года, прогнозируют автоэксперты. По их словам, октябрьские продажи останутся на уровне рекордного сентября — дилеры продадут около 150-160 тысяч автомобилей. В ноябре возможен небольшой спад, но в декабре вновь ожидается рост.

Авторынок России: чего ждать от продаж в ближайшие месяцы
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Кадаков отметил, что низкий сезон начнётся на рынке РФ только в январе-феврале 2025 года. Между тем, в первую неделю октября был обновлён недельный рекорд продаж — за 7 дней продано более 51 тысячи новых автомобилей. Предыдущий рекорд был установлен в конце сентября 2022 года.

Ажиотаж на рынке связан с тем, что россияне стараются купить машины до того, как они подорожают из-за увеличения утилизационного сбора.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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