Погодные условия и штрафы за грязные номера: новые разъяснения

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Вопрос о том, будут ли водителей привлекать к ответственности за загрязнённые снегом или грязью государственные номера автомобиля, будет решаться инспекторами индивидуально, в зависимости от погодных и дорожных условий. Об этом рассказал полковник полиции Антон Белан, заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России, комментируя введение новых санкций за использование устройств, которые мешают распознаванию номеров на транспорте.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

По информации Госавтоинспекции, новый закон ужесточает ответственность за управление транспортным средством с скрытыми номерами. В первую очередь он направлен на борьбу с использованием различных технических средств, которые затрудняют или делают невозможным распознавание госномеров.

К таким устройствам относятся управляемые из салона рамки-перевертыши, магнитные крепления и другие технические приспособления.

Что касается ситуаций, когда номерной знак скрыт под слоем снега или грязи, то решение о штрафе будет приниматься на основе оценки конкретных условий — погодных и дорожных. Это позволит учитывать реальную ситуацию на дорогах и не наказывать водителей несправедливо.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Госавтоинспекция МВД России обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения. Главное управление выполняет функции федерального органа управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации, возглавляющего систему Госавтоинспекции, и иные функции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России.



