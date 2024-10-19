Погодные условия и штрафы за грязные номера: новые разъяснения

Вопрос о том, будут ли водителей привлекать к ответственности за загрязнённые снегом или грязью государственные номера автомобиля, будет решаться инспекторами индивидуально, в зависимости от погодных и дорожных условий. Об этом рассказал полковник полиции Антон Белан, заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России, комментируя введение новых санкций за использование устройств, которые мешают распознаванию номеров на транспорте.
По информации Госавтоинспекции, новый закон ужесточает ответственность за управление транспортным средством с скрытыми номерами. В первую очередь он направлен на борьбу с использованием различных технических средств, которые затрудняют или делают невозможным распознавание госномеров.
К таким устройствам относятся управляемые из салона рамки-перевертыши, магнитные крепления и другие технические приспособления.
Что касается ситуаций, когда номерной знак скрыт под слоем снега или грязи, то решение о штрафе будет приниматься на основе оценки конкретных условий — погодных и дорожных. Это позволит учитывать реальную ситуацию на дорогах и не наказывать водителей несправедливо.
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Госавтоинспекция МВД России обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения. Главное управление выполняет функции федерального органа управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации, возглавляющего систему Госавтоинспекции, и иные функции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.