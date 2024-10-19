Экономим на страховке: как ОСАГО подешевело для безаварийных водителей

Автоэксперт провёл анализ данных bip. ru и рассказал, как можно выгоднее приобрести обязательную страховку на автомобиль (ОСАГО). Рассмотрены четыре основных фактора, которые влияют на стоимость полиса.
Первый фактор — коэффициент бонус-малус (КБМ). Это показатель, который отражает безаварийность вождения. Чем ниже КБМ, тем дешевле полис. В третьем квартале этого года водители с КБМ 0,46 (безаварийные) могли приобрести ОСАГО в среднем на 7,4% дешевле, чем в предыдущем квартале.
Второй фактор — мощность двигателя. За последний год стоимость полиса для автомобилей с моторами мощностью до 50 л. с. выросла на 4,5%. Однако владельцы авто с двигателями мощностью от 121 до 150 л. с. заплатили за страховку меньше — цена снизилась на 7,5%. Таким образом, более мощные автомобили стали выгоднее в плане стоимости ОСАГО.
Третий фактор — регион регистрации автомобиля. В среднем по России цена ОСАГО за год снизилась на 8%. В Москве снижение составило 6,1%, в Санкт-Петербурге — 5,2%. Наибольшее удешевление произошло в Алтайском крае (14%), Мордовии (12%) и Новгородской области (10,8%).
Четвёртый фактор — "открытый" полис. Это тип ОСАГО с опцией "мультидрайв", когда водить авто может любой человек. В среднем стоимость такого полиса за год выросла на 6,2% — с 28 200 до 29 944 рублей. Больше всего цена увеличилась в Ленинградской области — на 11% (2976 рублей).
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.