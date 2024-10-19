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Экономим на страховке: как ОСАГО подешевело для безаварийных водителей

Авто

Автоэксперт провёл анализ данных bip. ru и рассказал, как можно выгоднее приобрести обязательную страховку на автомобиль (ОСАГО). Рассмотрены четыре основных фактора, которые влияют на стоимость полиса.

Экономим на страховке: как ОСАГО подешевело для безаварийных водителей
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Первый фактор — коэффициент бонус-малус (КБМ). Это показатель, который отражает безаварийность вождения. Чем ниже КБМ, тем дешевле полис. В третьем квартале этого года водители с КБМ 0,46 (безаварийные) могли приобрести ОСАГО в среднем на 7,4% дешевле, чем в предыдущем квартале.

Второй фактор — мощность двигателя. За последний год стоимость полиса для автомобилей с моторами мощностью до 50 л. с. выросла на 4,5%. Однако владельцы авто с двигателями мощностью от 121 до 150 л. с. заплатили за страховку меньше — цена снизилась на 7,5%. Таким образом, более мощные автомобили стали выгоднее в плане стоимости ОСАГО.

Третий фактор — регион регистрации автомобиля. В среднем по России цена ОСАГО за год снизилась на 8%. В Москве снижение составило 6,1%, в Санкт-Петербурге — 5,2%. Наибольшее удешевление произошло в Алтайском крае (14%), Мордовии (12%) и Новгородской области (10,8%).

Четвёртый фактор — "открытый" полис. Это тип ОСАГО с опцией "мультидрайв", когда водить авто может любой человек. В среднем стоимость такого полиса за год выросла на 6,2% — с 28 200 до 29 944 рублей. Больше всего цена увеличилась в Ленинградской области — на 11% (2976 рублей).

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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